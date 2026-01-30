Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maça hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Noa Lang da yer aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.