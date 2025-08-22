Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını Kemerburgaz'da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda pas çalışmaları ve savunma-hücum çalışmaları yapıldı.

İSTANBUL, -GALATASARAY, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

