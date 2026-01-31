Haberler

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Maç, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Zecorner Kayserispor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor



