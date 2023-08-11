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Galatasaray, Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi

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Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını havalimanında karşıladı.

Galatasaray kafilesine Kayseri'de coşkulu karşılama

İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'da konuk olacak Galatasaray saat 1820'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 2145'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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