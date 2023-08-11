Galatasaray, Kayserispor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, akşam saatlerinde maç için Kayseri'ye hareket edecek.