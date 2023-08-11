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Galatasaray, Kayserispor maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, akşam saatlerinde maç için Kayseri'ye hareket edecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, akşam saatlerinde maç için Kayseri'ye hareket edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Trendyol Süper Lig Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

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