Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman, kuvvet çalışması ve pas çalışmaları ile tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
