Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Zecorner Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pasla devam eden antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.