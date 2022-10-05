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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

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