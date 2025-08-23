Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Süper Lig Mücadelesi Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye hareket etti. Takım, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı şehre gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye hareket eden Galatasaraylı oyuncuları az sayıda sarı-kırmızılı taraftar uğurlarken, bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Sarı-kırmızılı kafilede Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

Galatasaray'ın Kayseri kafilesinde bulunan isimler şöyle:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

"Silah zoruyla taciz" iddiası! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? DSİ'den açıklama var

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.