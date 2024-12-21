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Galatasaray Kayseri'ye Geldi, Damat Taraftarla Üçlü Çektirdi

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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye gelerek otelde taraftarlarıyla buluştu. Damat, taraftarların tezahüratları eşliğinde onlarla fotoğraf çektirdi.

- Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Damat, takımı bekleyen taraftara üçlü çektirdi

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Takımın geleceği otelden çıkan gelin ve damadı taraftarlar tebrik ederken, damat da taraftara üçlü çektirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Kayseri Havaalanı'na indi. Geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele gelen sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan çok sayıda taraftar, Galatasaray'ı otel önünde karşıladı. Tezahüratlarıyla takıma moral veren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çekindi.

Damat taraftara üçlü çektirdi

Öte yandan takımın geleceği otelden çıkan gelin ve damadı, taraftarlar alkışlayarak tebrik etti. Tebrikleri kabul eden damat da taraftara üçlü çektirdikten sonra otelden ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 16.00'da oynanacak.

Galatasaray Kayseri'ye Geldi, Damat Taraftarla Üçlü Çektirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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