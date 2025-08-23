Galatasaray Kayseri'ye Geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından karşılandı.

GALATASARAY, yarın Kayserispor ile oynayacağı müsabaka için havayolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Özel uçak ile saat 17.30'da Kayseri'ye gelen sarı-kırmızılı ekibi, konaklayacakları otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı.

