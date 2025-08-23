Galatasaray Kayseri'ye Geldi
Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Özel uçak ile saat 17.30'da Kayseri'ye gelen sarı-kırmızılı ekibi, konaklayacakları otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor