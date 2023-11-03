Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, son 22 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL