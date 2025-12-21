Galatasaray Kasımpaşa maçını 34 bin 441 seyirci takip etti

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı 34 bin 441 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılırken, taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 34 bin 441 taraftar izledi. Galatasaraylı taraftarlar müsabaka boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdü. Kasımpaşalı taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL