Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti

(İSTANBUL) -Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini lider tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti.

Ev sahibi Galatasaray, 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro İcardi'nin kaydettiği golle Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmada ve Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini 42 puanla lider kapattı.