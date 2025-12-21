Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek liderliği garantiledi

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 42'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Galatasaray ; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile çıktı. Konuk ekip Kasımpaşa ise; Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall ve Habib Gueye ile sahada yer aldı.

Galatasaray mücadeleye golle başladı. 10'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz, kendi yarı alanının solundan topla kat ederek ceza sahası içine kadar girdi. Çaprazda topu yerden içeri çeviren Barış'ın pasını alan Yunus Akgün, kontrolünün ardından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra da etkili ataklar üreten Galatasaray oldu. Topun hakimi olan Galatasaray'a karşı Kasımpaşa pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile girdiği pozisyonlarda kaleci Gianniotis'i geçemedi ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya da Galatasaray iyi başladı. 54'üncü dakikada ceza sahası dışında Yunus Akgün, yerden pasla savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis kurtardı. Galatasaray 82'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara, sağına çektikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Galatasaray 87'nci dakikada gole çok yaklaştı. Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşta ön direğe gelen topa Barış Alper Yılmaz kafayla vurdu meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı. Galatasaray 88'inci dakikada bir gol daha buldu. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçtikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42 yaparak devre arasına lider girdi.

