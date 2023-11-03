Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Zaha attı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray : Muslera (Dk. 59 Günay Güvenç), Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 75 Oliveira), Ziyech (Dk. 60 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 82 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Gökhan Gül (Dk. 84 Saddiki), Gomis (Dk. 71 Yasin Özcan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+7 Erdem Çetinkaya), Fall, Ngoy

Goller: Dk. 33 ve Dk. 51 Zaha ( Galatasaray ), Dk. 54 Omeruo

Sarı kartlar: Dk. 21 Fall, Dk. 65 Winck, Dk. 90+5 Saddiki ( Kasımpaşa ), Dk. 45+2 Boey, Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha'da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.