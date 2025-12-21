Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Diabate, Gueye

Gol: Dk. 10 Yunus Akgün ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.

27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.