Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy

Gol: Dk. 33 Zaha ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 21 Fall ( Kasımpaşa ), Dk. 45+2 Boey ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray- Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.