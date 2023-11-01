Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor