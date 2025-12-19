Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarına başladı ve ayak tenisi ile günü tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Yenilenme çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular günü ayak tenisiyle tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
title