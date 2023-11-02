Galatasaray, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sonrası takım, yarınki maça hazır olduğunu belirtti.
Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor