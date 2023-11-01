Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL