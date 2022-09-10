Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.