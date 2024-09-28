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Galatasaray, Kasımpaşa ile Beraber Kalarak İlk Puan Kaybını Yaşadı

Galatasaray, Kasımpaşa ile Beraber Kalarak İlk Puan Kaybını Yaşadı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-0 önde olmasına rağmen, karşılaşmayı 3-3 berabere tamamlayarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Cimbom, gelecek hafta Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Kasımpaşa beraberliğiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti.

Cimbom, ligde 2024-2025 sezonunda Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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