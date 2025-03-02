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Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Aslan bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı.

Cimbom ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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