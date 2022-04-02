Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk kez mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, böylece 2020-2021 sezonunda tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Karagümrük'ü ilk kez mağlup etmiş oldu. Aslan daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor