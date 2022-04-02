Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi! - Haberler

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Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk kez mağlup etti.

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk kez mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, böylece 2020-2021 sezonunda tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Karagümrük'ü ilk kez mağlup etmiş oldu. Aslan daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Haberler

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