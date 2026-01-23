Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yürütüldü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

