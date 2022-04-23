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Galatasaray kafilesi İzmir'de

İhlas Haber Ajansı - Ali İhsan Çiftçi - Spor
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- Galatasaray kafilesi İzmir'de Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Altay maçı için İzmir'e geldi.

- Galatasaray kafilesi İzmir'de

İZMİR - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Altay maçı için İzmir'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray, yarın Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesinde Galatasaray kafilesi, saat 17.00 sıralarında havayoluyla İzmir'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken takım kaptanı Arda Turan'a taraftarların ilgisi yoğun oldu. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Arda Turan, kendisine ilgi gösteren taraftarlara imza verirken, birlikte fotoğraf çekildiler.

İzmir'e ayak basan Galatasaray, Altay maçı öncesi, konaklayacağı otele gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan takım otobüsüyle ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Spor

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