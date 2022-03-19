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Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Spor
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Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep'e geldi.

GAZİANTEP (DHA) - Galatasaray kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı kırmızı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Haberler

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