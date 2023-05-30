Galatasaray kafilesi Eryaman Stadı'nda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takım Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Kafileye taraftalar eşlik etti.