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Galatasaray kafilesi Eryaman Stadı'nda

Galatasaray kafilesi Eryaman Stadı'nda

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takım Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Kafileye taraftalar eşlik etti.

- Galatasaray kafilesi Eryaman Stadı'nda

ANKARA - Galatasaray ve MKE Ankaragücü takımları Eryaman Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takım Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Kafileye taraftalar eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Eryaman Spor Haberler

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