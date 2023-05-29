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Galatasaray kafilesi başkent Ankara'ya geldi

Galatasaray kafilesi başkent Ankara'ya geldi

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Buruk, fotoğraf çektirdiği bazı taraftarların formalarını imzaladı. Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti. Otelde kafileye 1905 AGS Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçek takdim edildi. Eryaman Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Buruk, fotoğraf çektirdiği bazı taraftarların formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti. Otelde kafileye 1905 AGS Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Ankara Spor Haberler

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