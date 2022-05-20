Galatasaray kafilesi Antalya'da - Haberler

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Galatasaray kafilesi Antalya'da

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Galatasaray kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'teki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Haberler

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