Galatasaray kafilesi Ankara'ya geldi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi. Kafileyi bir grup taraftar Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Galatasaray kafilesi, kalacakları otele geçti.