SPOR Galatasaray kafilesi, Alanya'daYücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya) (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi.

SPOR Galatasaray kafilesi, Alanya'da

Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya) (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık taraftar grubu tarafından karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan Galatasaray, özel uçak ile saat 18.30'da Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için taraftar havalimanında hazır bulundu. Taraftarlar havalimanında futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolcular, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbolculardan Gomis taraftarlardan bedensel engelli Asıf Furkan Şahin'in formasını imzalayıp, Şahin ile fotoğraf çektirdi. Havalimanı içinden takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, konaklayacağı otele doğru yola çıktı.