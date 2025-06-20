Galatasaray Kadın Voleybol Takımında Alberto Bigarelli Yardımcı Antrenör Olacak

Galatasaray Kadın Voleybol Takımında Alberto Bigarelli Yardımcı Antrenör Olacak
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Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenörlük yapan Alberto Bigarelli'nin yeni sezon için yardımcı antrenör olarak görev alacağını açıkladı.

Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını söyledi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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