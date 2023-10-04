Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Oyuncusu Danielle Cuttino'ya Kırmızı Işık Cezası

Galatasaray Kadın Voleybol takımı oyuncusu Danielle Cuttino, Kadıköy'de gerçekleştirilen kırmızı ışık denetiminde ceza yedi. Tecrübeli sporcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Galatasaray Kadın Voleybol takımı oyuncusu Danielle Cuttino, Kadıköy'de gerçekleştirilen kırmızı ışık denetiminde ceza yedi. Tecrübeli sporcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler denetime takıldı. Denetimde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün Galatasaray Kadın Voleybol takımında pasör çaprazı olarak oynayan Danielle Cuttino olduğu ortaya çıktı. Sporcuya, kırmızı ışık ihlalinden dolayı ceza yazıldı. Cuttino, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. - İSTANBUL