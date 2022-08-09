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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması sürüyor

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması sürüyor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli smaçör Anthi Vasilantonaki ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör, 2020-2021 sezonunu ise Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında geçirmişti. Geçen sezon yeniden Galatasaray'a transfer olan Vasilantonaki'nin sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı.

Ayrıca daha önce VakıfBank, Japonya'nın Denso Airybees takımları ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Edremit Altınoluk Belediyespor takımlarında ise başantrenörlük görevini yürüten Dehri Can Dehrioğlu da teknik ekibe katılarak yardımcı antrenörlüğe getirildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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