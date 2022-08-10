Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2020'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 20 yaşındaki Sude'nin yeni sezonda da takımda yer alacağı bildirildi.
Açıklamada, "Sude Hacımustafaoğlu'na sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor