Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
VakıfBank altyapısında yetişen Nazlı Eda Kafkas, 2020-2021 sezonunda Vakıfbank A Takım kadrosuna yükseldi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Yeşilyurt forması ile mücadele etmişti.
AA / Hilmi Sever - Spor