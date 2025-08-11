Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Myriam Sylla'yı Transfer Etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Myriam Sylla'yı Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Myriam Sylla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sylla, profesyonel kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir oyuncu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Vero Volley Milano takımında forma giyen Myriam Sylla'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan Sylla, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

İki banka çalışanı, müşterilerin gözü önünde ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.