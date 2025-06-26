Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaja Grobelna'yı Transfer Etti
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Grobelna, geçen sezon Japonya'da Queenseis Kariya takımında oynadı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Grobelna, geçen sezonu Japonya ekiplerinden Queenseis Kariya'da geçirdi.