Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2008-2010 ve 2011-2015 yılları arasında üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinin ardından 2015 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ataman Güneyligil, 7 sezondur takımımızın başında yer alıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da başantrenörlük görevine devam edecek olan Ataman Güneyligil'e başarılar dileriz." Spor AA / Süha Gür Spor Haberler

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