Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı - Haberler

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Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2008-2010 ve 2011-2015 yılları arasında üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinin ardından 2015 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ataman Güneyligil, 7 sezondur takımımızın başında yer alıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da başantrenörlük görevine devam edecek olan Ataman Güneyligil'e başarılar dileriz."

AA / Süha Gür - Spor

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