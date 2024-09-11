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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda finale yükseldi

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray, ev sahipliği yaptığı organizasyonda Kosova takımını set vermeden geçti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Galatasaray, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Kosova'nın KV Drita takımı ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, parkeden 25-8, 25-12 ve 25-7'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Balkan Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray finale yükseldi. Kupada bugün oynanan diğer mücadelede ise Yunan ekibi PAOK, Bosna Hersek'ten ZOK Igman takımını 3-0 (25-12, 25-9, 25-19) mağlup etti.

Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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