Galatasaray Kadın Judo Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazırlanıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacak olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluk hedefliyor. Takımın teknik direktörü ve sporcuları, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacak Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluğu hedefliyor.

Sarı-kırmızılı kadın judocular, yarın gerçekleşecek final organizasyonuna Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün judo salonunda hazırlandı.

Galatasaray Judo Takımı Teknik Direktörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine, 14 yıldır Galatasaray Judo Takımı olarak Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin 9 Avrupa şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, "Geçen hafta Ankara'da yapılan Spor Toto Süper Lig müsabakalarında hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon olduk. Bu başarının ardından yeni bir sınavımız daha var. 9 Aralık'ta Sırbistan başkenti Belgrad'da yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacağız." diye konuştu.

Çakıroğlu, judonun "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'nde iddialı olduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini dile getirdi.

Galatasaray Kadın Judo Takımı'nın 7 yıldır çalışmalarını Edirne'de sürdürdüğünü anlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Merkezimiz Edirne, milli takım çalışmalarının dışında sporcularımızla burada kamp yapıyoruz ve buradan da maçlarımıza gidiyoruz. Kadın takımı olarak Türkiye'den dünyada yarışan tek takımız, bunca yıldır büyük başarılara imza attık, ülkemizi ve kulübümüzü temsil etmek bize ayrı gurur veriyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'nde bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Finale 12 ülkeden kulüplerin katılacağını anlatan Çakıroğlu, müsabakalarda Galatasaray, Kızılyıldız, Valencia ve Paris Saint-Germain gibi iddialı kulüplerin yarışacağını belirtti.

Kadın judocular kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor

Galatasaray Kadın Judo Takımı sporcusu Hasret Bozkurt, 5 yıldır sarı-kırmızılı ekipte, 10 senedir de milli takımda görev aldığını söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülke kotasında olduğunu anlatan Hasret Bozkurt, "Şimdi mücadele edeceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise birinci olacağımızı düşünüyoruz. Büyük kulüpler olabilir ama daha önce de şampiyon olduk ve defalarca madalya aldık. Takımıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bir diğer milli judocusu Minel Akdeniz ise Şampiyonlar Ligi'ne iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini vurgulayan Minel Akdeniz, "Türkiye'yi yurt dışında temsil eden tek takım biz olacağız. Bunun için mutluyuz, umutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan uyruklu judocu Diyora Keldiyorova da bir yıldır Türkiye'de yaşadığını ve takım arkadaşları sayesinde kısa sürede adapte olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Galatasaray'ı temsil edeceği için gururlu olduğunu aktaran Keldiyorova, şampiyonluk kupasını almak istediklerini ifade etti.