Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Kadın Judo Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazırlanıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacak olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluk hedefliyor. Takımın teknik direktörü ve sporcuları, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacak Galatasaray Kadın Judo Takımı, şampiyonluğu hedefliyor.

Sarı-kırmızılı kadın judocular, yarın gerçekleşecek final organizasyonuna Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün judo salonunda hazırlandı.

Galatasaray Judo Takımı Teknik Direktörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine, 14 yıldır Galatasaray Judo Takımı olarak Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin 9 Avrupa şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, "Geçen hafta Ankara'da yapılan Spor Toto Süper Lig müsabakalarında hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon olduk. Bu başarının ardından yeni bir sınavımız daha var. 9 Aralık'ta Sırbistan başkenti Belgrad'da yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılacağız." diye konuştu.

Çakıroğlu, judonun "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'nde iddialı olduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini dile getirdi.

Galatasaray Kadın Judo Takımı'nın 7 yıldır çalışmalarını Edirne'de sürdürdüğünü anlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Merkezimiz Edirne, milli takım çalışmalarının dışında sporcularımızla burada kamp yapıyoruz ve buradan da maçlarımıza gidiyoruz. Kadın takımı olarak Türkiye'den dünyada yarışan tek takımız, bunca yıldır büyük başarılara imza attık, ülkemizi ve kulübümüzü temsil etmek bize ayrı gurur veriyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali'nde bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Finale 12 ülkeden kulüplerin katılacağını anlatan Çakıroğlu, müsabakalarda Galatasaray, Kızılyıldız, Valencia ve Paris Saint-Germain gibi iddialı kulüplerin yarışacağını belirtti.

Kadın judocular kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor

Galatasaray Kadın Judo Takımı sporcusu Hasret Bozkurt, 5 yıldır sarı-kırmızılı ekipte, 10 senedir de milli takımda görev aldığını söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülke kotasında olduğunu anlatan Hasret Bozkurt, "Şimdi mücadele edeceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise birinci olacağımızı düşünüyoruz. Büyük kulüpler olabilir ama daha önce de şampiyon olduk ve defalarca madalya aldık. Takımıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bir diğer milli judocusu Minel Akdeniz ise Şampiyonlar Ligi'ne iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini vurgulayan Minel Akdeniz, "Türkiye'yi yurt dışında temsil eden tek takım biz olacağız. Bunun için mutluyuz, umutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan uyruklu judocu Diyora Keldiyorova da bir yıldır Türkiye'de yaşadığını ve takım arkadaşları sayesinde kısa sürede adapte olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Galatasaray'ı temsil edeceği için gururlu olduğunu aktaran Keldiyorova, şampiyonluk kupasını almak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title