Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Metin Ülgen ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Metin Ülgen ile Yollarını Ayırdı
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Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ülgen, üç sezon boyunca takımın başındaydı ve önemli başarılar elde etti.

Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen ve şampiyonluk yaşayarak takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Metin Ülgen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Metin Ülgen, Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşarken aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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