Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'nde teknik direktör Metin Ülgen ve sarı-kırmızı oyuncular Berna Yeniçeri ile Eda Karataş, gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Metin Ülgen, Berna Yeniçeri ve Eda Karataş, ALG Spor müsabakasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Metin Ülgen, yaşadıkları şampiyonlukla tarihe geçtiklerini belirterek, "Bu şampiyonluğun kadın futboluna çok faydası olacak. Galatasaray, bulunduğu her yerde şampiyon olmalı. İkincilik Galatasaray için başarısızlık demektir. Biz, bu bilinçle hareket ettik. Sezon başında hayallerimizi kurduk ve arkadaşlarımızla çok disiplinli çalıştık. Bu büyük camiaya şampiyonluk hediye ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ülgen, bir sonraki sezon katılacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin çok üst düzey bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Kadromuzu, Şampiyonlar Ligi'ne göre düzenlememiz lazım. Bunu konuşmak için çok erken. Yönetimle bunun için sonrasında oturup konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın futbolunun son yıllarda Türkiye'de önemli bir ivme kazandığını dile getiren Ülgen, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu çok büyük kitleler duyacak. Kadın futbolu gelişmek zorunda. Herkes de üzerine düşeni yapmalı. Kadın futbolunda çok iyi oyun oynanıyor. İnsanlar da kadın futbolu izleyince mutlu oluyor. Kadın futboluna gereken değeri verdiğimizde, herkesin ilgiyle izleyeceği bir alan olacak." şeklinde görüş belirtti.

Yeniçeri: "Tüm Galatasaray camiasının hayallerini gerçekleştirdik"

Berna Yeniçeri ise şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Duygumuzun tarifi yok. Hedefimiz şampiyonluktu. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Tüm Galatasaray camiasının hayallerini gerçekleştirdik. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak çok önemliydi." diye konuştu.

Yeniçeri, Şampiyonlar Ligi'nin çok zor bir organizasyon olduğunu belirterek, "Biz, bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Biz, kadın futboluna öncülük yaptık. Diğer kulüpler de yaptı ama bizim kulübümüz daha büyük. İnşallah kadın futbolunun önünü açarız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Eda Karataş: "Bizim tek hedefimiz şampiyonluktu"

Eda Karataş, sezon başından beri Galatasaray taraftarının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Bizim tek hedefimiz şampiyonluktu. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Çifte şampiyonluk istiyoruz. İlkini biz getirdik. Erkek takımı da üzerine düşeni yapacaktır. Gol de attım. Sevdiklerim buradayken gol atmak sevindirici." diye konuştu.

Karataş attığı golle ilgili ise "Geçen hafta Antalya'da bu golün provasını yapmıştık. Orada da atmıştım. Antrenmanlarda yakın topları ön direğe keserek gol bulmaya çalışıyorduk. Öyle de oldu. Final maçında gol atmak ayrı bir keyif." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Karataş, "Kadroya takviyeler olacaktır. Şampiyonlar Ligi üzerine çalışacağız ama ilk olarak başarımızın tadını çıkarmak istiyoruz. Daha sonra Şampiyonlar Ligi sürecini teknik ekiple değerlendireceğiz. Bu armayı Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.