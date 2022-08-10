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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Nurcan Çelik için yayımlanan teşekkür mesajında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın 2021-2022 sezonunda Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Nurcan Çelik ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Sayın Nurcan Çelik'e kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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