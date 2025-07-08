Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Melike Pekel'i Transfer Etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli santrfor Melike Pekel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Pekel, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde oynamıştı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrforla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Bordeaux??????? gibi önemli takımların formalarını giyen Melike Pekel, geçen sezonu Avusturya 1. Ligi şampiyonu St. Pölten'de geçirmişti.