Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Petrol Ofisi sponsorluk anlaşması imzaladı

Petrol Ofisi, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın isim ve forma sponsorluğunu üstlendi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Petrol Ofisi'nden 1 Eylül itibarıyla CEO'luk görevini üstlenecek olan Mehmet Abbasoğlu ile Galatasaray Futbol Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek katıldı. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezonda Galatasaray Petrol Ofisi adıyla mücadele edecek.

"ONLARDAN ALDIĞIMIZ GÜÇ, VERDİĞİMİZ DESTEKTEN ÇOK DAHA FAZLA"

Petrol Ofisi yeni dönem CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması hakkında şöyle konuştu:

" Türkiye'nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonumuzla hareket ediyoruz. Spora olan desteklerimizi anlık başarılardan uzak, Türkiye'nin geleceğine doğru atılan bir adım olarak görüyoruz. 31 Temmuz'da İngiltere ile Almanya arasında oynanan UEFA – 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını, Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 90 bin kişi seyretti. Final maçını, sadece İngiltere'de dahi 17.4 milyon kişi televizyondan canlı olarak, 5.9 milyon kişi de online olarak izledi. Diğer bir deyişle yaşlı genç İngiltere nüfusunun yaklaşık üçte biri, bu maçı canlı seyretti. Ben de büyük bir keyifle maçı izledim. Global arenada öne çıkan kadın futbolu, Galatasaray gibi başarılı temsilcileri ile gelecek vadediyor. Kadınların yaptıkları her işte yakaladıkları müthiş başarıların yanında onlarla beraber yürümek bizim için bir sponsorluktan çok daha fazlası. Onlardan aldığımız güç ve ilham, onlara verdiğimiz destekten daha fazla. Yapmış olduğumuz bu anlaşma ile ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasını, bu sayede yeni kadın sporcuların da yetişebileceği bir alan yaratmaya da katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadın futbolunun gelişimini, marka değerini yükseltmeyi hedeflediğimiz bu birliktelik doğrultusunda, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin geleceğini desteklemeye devam edeceğiz."

"PETROL OFİSİ ENERJİSİNİ, KADIN FUTBOL TAKIMIMIZLA SAHAYA GÜÇLÜ BİR ŞEKLİDE YANSITACAK"

Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm branşlarda ilk olma, önde olma misyonuna sahip olduğunu vurgulayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek: "Galatasaray olarak Kadın futbolunda da bu misyonumuzu sürdürdük. Galatasaray Spor Kulübü ve Petrol Ofisi, Cumhuriyet tarihinin en önemli kuruluşları arasında yer alıyor. Bu iki köklü ve güzide kuruluşun, Petrol Ofisi ve Galatasaray'ın iş birliğinin Türk futbolu için kadın futbolumuz için önemli bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Enerji sektörünün köklü ve önemli markası olan Petrol Ofisi, enerjisini kadın futbol takımımızla sahaya güçlü bir şeklide yansıtacaktır" açıklamasında bulundu.

TURKCELL KADIN FUTBOL LİGİ

Turkcell Kadın Futbol Ligi, daha önce en üst lig olan Kadınlar 1. Ligi'nin üzerinde yer alıyor. Ligde, Hakkari'den Trabzon'a, Adana'dan Kayseri'ye kadar Türkiye'nin birçok farklı ilinden 24 takım mücadele ediyor. Ligde bulunan takımlar kura çekimi ile A ve B grubu olmak üzere 12'şerli iki gruba ayrılıyor ve çift devreli lig usulüyle maç yapılıyor. Her iki grupta sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar Play Off, son 4 sırada bitirenler ise Play Out maçları yapıyor. Her iki maç sonunda üstün olan 4 takım Kadınlar Süper Ligi'ne yükselirken, kaybeden 4 takım ise mücadeleye Kadınlar 1. Ligi'nde devam ediyor. Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olan takım ise Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanıyor.