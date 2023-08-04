Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 6 transfer yaptı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 6 oyuncu kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Eda Karataş, Benan Altıntaş, Rabia Nur Küçük, Ruth Kipoyi, Mariem Houij ve Luibov Shmatko ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni transferler için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.

İmza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan milli defans oyuncusu Eda Karataş, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, " Türkiye'nin en büyük camiasında olduğum için çok mutluyum. Bu sezon boyunca bu forma altında maçlarımızı kazanıp armamıza layık bir şekilde futbol oynayacağız. Galatasaray Kulübünün hedefi her zaman şampiyonluktur. Geçen seneki takıma bu sene yeni oyuncular katıldı. Tek hedefimiz şampiyonluk. Hem yeni gelen arkadaşlarımız hem var olan arkadaşlarımızla bir bütün olup inşallah şampiyonluğa ulaşacağız." diye konuştu.

Milli forvet oyuncusu Benan Altıntaş, heyecanlı ve mutlu olduğunu aktararak, "Galatasaray, çok büyük bir camia ve ben bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk daha önce yaşadığım bir şey. Müthiş bir his. Bunu Galatasaray'da da yaşamak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştiririz. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli defans oyuncusu Rabia Nur Küçük ise " Türkiye'nin en büyük camiasında olduğum için çok heyecanlıyım. Futbolun en güzel başarılarını burada yaşayacağım inşallah. Şampiyon olmak için buradayız. En iyi mücadeleyi vereceğiz." dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da oynayan orta saha Ruth Kipoyi, transferinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, sarı-kırmızılı takıma şampiyon olmak için geldiğini dile getirdi.

Ukraynalı milli defans oyuncusu Luibov Shmatko da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük takım. Bu sezon iyi bir takım olacağız ve kupayı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tunuslu milli forvet Mariem Houij, şampiyonluk hedefine değinerek, Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.